شكرا لقرائتكم إيبار وأوساسونا يتعادلان سلبياً في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على مباراة إيبار مع ضيفه أوساسونا يوم الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى أوساسونا المباراة بعشرة لاعبين لطرد جون مونكايولا قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ورفع أوساسونا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر مقابل خمس نقاط لإيبار في المركز الثالث عشر.