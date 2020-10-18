أحمد حسن: أعتقد أن ركلة جزاء الوداد كانت "صحيحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الوداد المغربي في مباراته ضد الأهلي كانت "صحيحة"، مؤكدًا أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر قد يصبح أسطورة جديدة في تاريخ الأهلي.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي الأهلي كل من محمد مجدي "قفشة"، وعلي معلول من ركلة الجزاء شهدت قبلها تألق محمد الشناوي في التصدي لركلة جزاء احتسبت ضد الأهلي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال أحمد حسن: "الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الوداد المغربي، واستحق الفوز عن جدارة."

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وأضاف: "في وجود الـVAR، تقل أخطاء الحكام، وفي مباراة الأهلي والوداد لم يكن هناك أخطاء كبيرة، واحتسب للأهلي ركلة جزاء صحيحة".

وتابع: "أعتقد أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الوداد كانت صحيحة، كان هناك نوع من أنواع الاحتكاك بين الشناوي ومهاجم الوداد."

وواصل: "تصدى الشناوي لركلة الجزاء كان دفعة معنوية كبيرة للأهلي."

وأكمل: "شخصية الأهلي كانت حاضرة وبقوة أمام الوداد، لو نجح موسيماني في تحقيق بطولة إفريقيا، قد يكون أسطورة جديدة في تاريخ الأهلي".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة.