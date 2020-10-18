موسيماني يوجه رسالة لجماهير الأهلي ويكشف ما قام بالتركيز عليه قبل لقاء الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على ضرورة عدم المبالغة في الأفراح والاحتفالات بعد مباراة الوداد المغربي.

وحقق الأهلي الفوز خارج ملعبه 2-0 أمام الوداد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار موسيماني في حواره مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي "علينا عدم المبالغة في الأفراح، فقد حققنا الفوز فقط في الشوط الأول بالمغرب، والآن لدينا شوط ثانٍ في القاهرة خلال عدة أيام".

وأضاف "نعم علينا أن نكون سعداء بما حققناه، ولكن في النهاية لم نصل بعد إلى هدفنا بحجز بطاقة التأهل بعد، الأمر مازال مؤجلا إلى الجمعة المقبل".

وواصل "أعد جماهير الأهلي باستمرار روح مباراة الوداد في جميع المباريات التي سنخوضها خارج الديار، وهذا الأمر لا يعني أننا سنفوز بجميع مبارياتنا خارج مصر، لا يوجد ناد يفوز على طول الخط".

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وصرح "مباراة الوداد كانت صعبة للغاية، ونجحنا في إحراز هدف مبكر منحنا الأفضلية، وساهم في تحقيق هدفنا المنشود بتحقيق الفوز".

وشدد "تركيزي كان واضحا بشأن خلق دوافع إيجابية للاعبين من أجل تحقيق الفوز خارج ملعبنا، خاصة بعدما لاحظت غياب هذا الأمر في وقت سابق، ومن ثم تم التعامل مع هذه الجزئية والتركيز عليها من أجل تحقيق أهدافنا فيها".

وقال "من المهم جدا أن يكون لدينا ثقة في إمكانية الفوز خارج ملعبنا، وهو ما نقلته في المحاضرات الخاصة بالتحضير لمباراة الوداد".

وعن مباراة الإياب تحدث موسيماني قائلاً "ستكون مباراة صعبة بالطبع، نعم نمتلك أفضلية بعد الفوز خارج ملعبنا بهدفين دون رد، ولكن المنافس أيضا لديه فرصة في تحقيق نفس الأمر".

واختتم "اعتبرها بمثابة الشوط الثاني الذي نسعى فيه لاستكمال رحلتنا بنجاح؛ من أجل بلوغ المباراة النهائية".