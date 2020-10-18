موسيماني يوضح.. سبب خروج مروان محسن من مباراة الوداد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بالفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في دوري أبطال أفريقيا، كما أوضح أسباب استبدال مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر.

وحل الأهلي ضيفًا على الوداد مساء أمس السبت، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونجح الفريق الأحمر بقيادة محمد مجدي "قفشة" وعلي معلول في تسجيل هدفي الفوز.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، قال موسيماني: "مباراة الوداد كانت صعبة، نجحنا في إحراز هدف مبكر منحنا الأفضلية، وساهم في تحقيق هدفنا المنشود بتحقيق الفوز قبل مواجهة العودة."

وأضاف: "تركيزي كان مُنصب على خلق دوافع إيجابية للاعبين، خاصة بعدما لاحظت غياب هذا الأمر في وقت سابق، ومن ثم تم التعامل مع هذه الجزئية والتركيز عليها؛ من أجل تحقيق أهدافنا فيها."

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وعن إصابات اللاعبين وتغيير مروان محسن خلال المباراة، قال موسيماني: "سعيد بعودة بعض اللاعبين من الإصابات مثل أحمد الشيخ ومحمود وحيد، وقريبا سيعود محمود كهربا."

وتابع: "مباراة الأمس شهدت تعرض مروان محسن لإجهاد في عضلة السمانة، لهذا السبب فضلت خروجه، أيضا قفشة تعرض لكدمة في أحد الضلوع خلال المباراة."

وأتم: "علينا إعداد أوراقنا بشكل جيد لمباراة العودة من أجل تحقيق هدفنا، وأشكر جماهير الأهلي على دعمها ومساندتها للفريق."

جدير بالذكر أن مباراة العودة بين الأهلي والوداد ستقام يوم 23 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة.