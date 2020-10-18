الغيابات تضرب الرجاء قبل مواجهة الزمالك بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير مغربية اليوم الأحد، إن الإصابات والغيابات ضربت فريق الرجاء قبل مواجهته ضد الزمالك المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.
وفي تمام التاسعة مساء، سيحل الزمالك ضيفًا على الرجاء فى ملعب محمد الخامس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "le 360" المغربية فقد تأكد غياب 8 لاعبين من صفوف الرجاء عن مواجهة الزمالك.
وقالت الصحيفة بحسب مصدر من داخل الرجاء، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها كل من عيد الرحيم شاكير، سند الورفلي، عبد الجليل اجبيرة وعمر بوطيب، أكدت استحالة مشاركتهم أمام الزمالك.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطاقم الطبي يسعى في الوقت الحالي لتجهيزهم قبل مباراة العودة التي ستجرى يوم 24 من الشهر الجاري.
كما يتواجد في قائمة غيابات الرجاء، كل من أيوب نناح ومحمد زريدة، بعدما تأكدت إيجابية العينة التي خضعا لها بفيروس كورونا، فيما يغيب أسامة سكحان لعدم قيده بالقائمة الأفريقية، وحميد أحداد لنهاية فترة إعارته.
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