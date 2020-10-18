مئوية تاريخية تخلد اسم محمد صلاح بين أساطير ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دخل الدولي المصري محمد صلاح نادي المائة مع ليفربول بعد زيارة شباك إيفرتون في مباراة انتهت بهدفين لكل فريق أمس السبت، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل محمد صلاح إلى هذا الإنجاز عندما سجل الهدف الثاني لليفربول من تسديدة رائعة خلال ديربي ميرسيسايد في "جوديسون بارك"، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض وتنتهي المباراة بتعادل مثير بنتيجو (2-2).

وأصبح صاحب الـ28 عاما اللاعب رقم 17 الذي يسجل 100 هدف على الأقل بقميص ليفربول، وأول لاعب يصل إلى 100 هدف مع الريدز منذ 12 عاما، وتحديدًا منذ الأسطورة ستيفن جيرارد في عام 2008.

وبات صلاح ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يحقق ذلك الإنجاز حيث احتاج 159 مباراة فقط، ولا يتفوق على رقمه في تسجيل 100 هدف سوى كل من روجر هانت (144 مباراة) وجاك باركينسون (153 مباراة).

أسرع اللاعبين وصولا إلى 100 هدف مع ليفربول:

روجر هانت - 144 مباراة

جاك باركينسون - 153 مباراة

محمد صلاح - 159 مباراة

روبي فاولر - 165 مباراة

سام رايبولد - 165 مباراة

أيان راش - 166 مباراة

الأهداف الـ100 لصلاح خلال الأعوام الأربعة له مع ليفربول جائت بواقع: 44 هدفا في موسمه الأول 2017-18، 27 هدفا في الموسم الثاني 2018-19، 23 هدفا في الموسم الماضي 2019-20، و6 حتى الآن في الموسم الحالي 2020-21.

تم تسجيل 79 من أهداف صاحب القميص رقم 11 مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما منحه الحذاء الذهبي في أول موسمين له بين أسوار الريدز.

وسجل صلاح 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ولا يتفوق عليه إلا ستيفن جيرارد ومايكل أوين اللذان سجلا أكثر في المسابقات الأوروبية للنادي.

وتضمنت تلك الحصيلة ركلة جزاء في المباراة النهائية لنسخة 2019 من تشامبيونز ليج ضد توتنهام، وكانت تلك واحدة من 11 ركلة جزاء نفّذها محمد صلاح بنجاح منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017.

وجاء هدف آخر في المائة الخاصة بصلاح حتى الآن في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد وست بروميتش ألبيون في يناير 2018.

الأهداف الـ100 لصلاح مع ليفربول:

الدوري الإنجليزي الممتاز - 79 هدفا.

دوري أبطال أوروبا - 20 هدفا.

كأس الاتحاد الإنجليزي - هدف.

سجل محمد صلاح النسبة الأكبر من أهدافه المائة على ملعب آنفيلد، حيث سجل 63 هدفا لمحمد صلاح في معقل ليفربول.

وكان ملعب "فيتالتي" أكثر الملاعب التي سجل فيها صلاح خارج ملعبه، حيث سجل خمسة أهداف على أرض بورنموث، بما في ذلك ثلاثة أهداف "هاتريك" في بريميرليج موسم 2018-19.

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ويتساوى صلاح حاليا مع كيفن كيجان (100 هدف) في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، وسيبدأ النجم المصري الآن في مطاردة كل من جون بارنس (108 هدفا) وجاك بالمر (110 هدفا).

أفضل 20 هدّاف في تاريخ ليفربول:

1- أيان راش - 346 هدفا.

2- روجر هانت - 285 هدفا.

3- جوردون هودسون - 241 هدفا.

4- بيلي ليدل - 228 هدفا.

5- ستيفن جيرارد - 186 هدفا.

6- روبي فاولر - 183 هدفا.

7- كيني دالجليش - 172 هدفا.

8- مايكل أوين - 158 هدفا.

9- هاري شامبيرس - 151 هدفا.

10- سام رايبولد - 130 هدفا.

11- جاك باركنسون - 128 هدفا.

12- ديك فورشاو - 123 هدفا.

13- يان سانت جون - 118 هدفا.

14- جاك بالمر - 110 هدفا.

15- جون بارنس - 108 هدفا.

16- كيفن كيجان - 100 هدف.

17- محمد صلاح - 100 هدف.

18- جون توشاك - 96 هدفا.

19- ساديو ماني - 85 هدفا.

20- ألبرت ستابينز - 83 هدفا.