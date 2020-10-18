أجويرو في مرمى الانتقادات بسبب "كتف" الحكم المساعد.. وجوارديولا يدافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وضع سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، نفسه أمام سهام الانتقادات بعدما أمسك بكتف شيان ماسي-إليس الحكم المساعد لمباراة فريقه ضد أرسنال التي جمعتهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل أرسنال ضيفًا على مانشستر سيتي مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبريميرليج التي حسمها الفريق السماوي بهدف دون رد سجله رحيم سترلينج.

وخلال أحداث الشوط الأول، اعترض أجويرو على قرار "شيان" الحكم المساعد بشأن احتساب رمية تماس ضد فريقه ودخل في نقاش حاد معها قبل أن يضع يده على كتفها في لقطة فتحت النار على مهاجم المنتخب الأرجنتيني.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي تم إضافتها في عام 2016، أن اللاعب الذي يلمس حكم المباراة يمكنه أن يلتقى بطاقة صفراء أو حمراء، اعتمادًا على طبيعة الحادث ، لكن أجويرو لم يتلق أي نوع من العقوبة خلال المباراة.

عقب المباراة، تعرض أجويرو لانتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال زميله السابق ميكا ريتشاردز لشبكة سكاي سبورتس إن المهاجم يجب عليه أن "يعرف ما يفعل".

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وغرد بيرس مورجان مقدم البرامج الحوارية الشهير: "يا إلهي، ماذا يفعل أجويرو هنا؟ ولماذا لم يُطرد؟".

من جانبها، قالت نائبة البرلمان روزينا ألين خان: "من يعتقد أجويرو نفسه؟ غير مقبول ماحدث على الإطلاق".

كما انتقد إيان رايت وآلان شيرر واقعة أجويرو، حيث قال مهاجم إنجلترا ونيوكاسل السابق: "لا ينبغي أن يضع يده على الحكم المساعد، لم يكن المظهر جيدًا، لا ينبغي أن يفعل ذلك."

وأيد رايت لاعب أرسنال السابق ما ذكره شيرر، وقال: "ما هذا؟، لم يكن الأمر ضروري، لقد شعرت بالحرج حقًا."

من ناحية أخرى، دافع بيب جوارديولا مدرب سيتزنز عن مهاجمه، وردا على سؤال حول الواقعة عقب المباراة ، قال المدرب الكتالوني: "سيرجيو هو ألطف شخص قابلته في حياتي، يمكنكم البحث عن المشاكل في مواقف أخرى، وليس في هذه الواقعة."