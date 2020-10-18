بين "الجوكر" وطريقة جديدة.. كيف يفكر باتشيكو في تشكيل الزمالك "الاضطراري" للرجاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

يواجه البرتغالي جايمي باتشكو المدير الفني للزمالك مأزقًا بالغيابات قبل مواجهة الرجاء على ملعب محمد الخامس في الساعة الـ9 مساء اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويغيب عن الزمالك فرجاني ساسي لإصابته بفيروس كورنا المستجد (كوفيد -19) وتأكد غيابه عن المباراة فيما تعرض محمود علاء مدافع الفريق الأساسي للإصابة في مباراة حرس الحدود الماضية في الدوري .

ويعتمد البرتغالي على طريقة لعب 4-2-3-1 منذ خلافته لكارتيرون، ولكن مع الغيابات قد يضطر المدرب لاستخدام طريقة 4-4-1-1 لأول مرة للزمالك، والتي سبق أن استخدمها في ولايته الأول أو الاعتماد على أحمد سيد "زيزو" بديلًا لفرجاني ساسي.

طريقة باتشيكو الجديدة 4-4-1-1 تقترب بنسبة كبيرة من التطبيق بالنظر إلى قائمة الزمالك والأوراق المتاحة والمباراة التي تقام خارج أرضه ، حيث الأقرب أن يشغل محمد حسين مركز الوسط المدافع بجوار طارق حامد على أن يلعب أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي على الجناحين ويوسف أوباما خلف مصطفي محمد المهاجم .

وتمنح هذه الطريقة المرونة لباتشيكو في إجراء التغيرات حيث يمكنه الدفاع ببنشرقي خلف مصطفي محمد في حالة رغبته في تغيير أوباما بالغضافة لامتملاكه كابونجو كاسونجو ومحمد أوناجم ومصطفي فتحي بدلاء على الأطراف والهجوم.

وفي حالة استقرار المدرب على نفس الطريقة 4-2-3-1 فإنه سيكون مجبرًا على الاستعانة بـ"الجوكر" زيزو الذي شغل 6 مراكز مختلفة هذا الموسم بدلاً من فرجاني أساسي على أن يلعب محمد أوناجم وأشرف بنشرقي على الجناحين.

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وتبدو الأمور مستقرة في الدفاع، حيث يعوض محمد عبدالغني محمود علاء الموقوف فيما يستمر حازم إمام والونش وعبدالله جمعة في التشكيل الأساسي.

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: عبدالله جمعة - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.

الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو".

ثلاثي قبل المهاجم: محمد أوناجم - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.