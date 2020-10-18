صحف جنوب أفريقيا: موسيماني يصنع التاريخ في كازابلانكا وينهي عقدة الوداد

نجح الأهلي في تحقيق فوز مهم وتاريخي على فريق الوداد المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

افتتح الأهلي التهديف في وقت مبكر من المباراة بعدما نجح مجدي قفشة في استغلال خطأ المدافع وتسجيل الهدف الأول بالدقيقة 4 من الشوط الأول، ثم حصل جونيور أجاي على ركلة جزاء، أحرز منها النجم علي المعلول الهدف الثاني بالدقيقة 62 من عمر المباراة .

تعليق صحيفة kickoff على المباراة :

وسلطت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية الضوء على تألق المدير الفني موسيماني مع الأهلي في مباراة الغد ونجاحه في السيطرة علىى مجريات اللقاء وفرض أسلوبه، حيث تصدر غلاف النسخة الصادرة من صحيفتها اليوم عنوان " موسيماني يصنع التاريخ في كازابلانكا " .

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وأشادت الصحيفة الجنوب أفريقية بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الأهلي تحت قيادة المدير الفني موسيماني، مؤكدة أن الفريق الأحمر ظهر بالشكل المثالي وقدم المطلوب، حيث أصبح قريبًا جدًا من

التأهل للنهائي، واستعادة لقب البطولة الغائبة عن القلعة الحمراء منذ عام 2013 .

تعليق صحيفة citizen على المباراة :

كما عنونت صحيفة "سيتيزن" غلاف نسختها الصادرة اليوم قائلة: موسيماني ينهي عقدة الوداد في المغرب، حيث سبق أن التقى المدرب مع الفريق المغربي 5 مرات على أرضه، وذلك عندما كان مدربًا لفريق صن داونز الجنوب أفريقي وخسر في 4 لقاءات وتعادل في مباراة، ولم ينجح في الفوز على الوداد بملعبه في أي مباراة .

ويستعد الأهلي لملاقاة الوداد يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب نصف النهائي حيث ستقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، بينما يستعد الزمالك اليوم لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي البطولة .