موقع مغربي يكشف أسماء ثنائي الرجاء المصاب بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك

كشف موقع le360 سبور المغربي، عن أسماء ثنائي فريق الرجاء المصاب بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم في تمام التاسعة، بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال الموقع المغربي، إن الثنائي المصاب في فريق الرجاء هما أيوب نناح ومحمد زريدة،

وفقًا للفحوصات الطبية التي خضع لها الفريق وأثبتت سلبية عينة جميع أفراده باستثناء هذا الثنائي.

ويفتقد الزمالك لجهود لاعبه الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد ثبوت إيجابية مسحة كورونا التي أجراها بعدما وصل المغرب للانضمام لبعثة الفريق.

ويلتقي الزمالك والرجاء الليلة في أول لقاء يجمع الفريقين في دوري الأبطال منذ نهائي البطولة عام 2002، عندما حسم الأبيض اللقب بعدما تعادل من دون أهداف في المغرب، وفاز بهدف من دون رد في مصر.

وكان الأهلي فاز على الوداد المغربي أمس السبت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محمد الخامس بهدفين نظيفين، سجلهما محمد مجدي أفشة، والتونسي علي معلول من ركلة جزاء.

