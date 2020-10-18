استضافت المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات في إطار المسؤولية المجتمعية لوزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، السبت ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠، أكبر مهرجان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور حوالي ١٦٠٠ مشارك وأسرة من عدة محافظات.
تضمنت العروض (عرض الفرعوني - عرض سولو ميرو عرض fire work - عرض للدرجات - التزحلق الفنيالفردي والزوجي والجماعي - عرض هوكي العجلات) وانقسمت المسابقات إلى ١٠٠ متر و٢٠٠ متر و٣٠٠ متر وسباق مارثون ٥٠٠٠ متر.
حضر حفل الختام كلًا من المهندس حسن غندور، نائبًا عن محافظ القاهرة، والدكتور ممدوح عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمدينةالشبابية، والعديد من السادة الرعاة والقائمين على اللعبة.
اختتم المهرجان بحفل فني غنائي وموسيقي واستعراضي وطابور عرض وتم تسليم الدروع والميداليات للفائزين.
يذكر أن المهرجان مستوحى من سباق الانزلاق الألماني (Berlin skit marathon) والذي يقام سنويًا بحضور أكثر من 5000 متسابق من جميع أنحاء العالم تحت رعاية الحكومة الألمانية والعديد من الشركات التجارية العالمية ويلعب المهرجان دورًا محوريًا في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية للبلد المضيف.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسمرات تستقبل أكبر تجمع في الشرق الأوسط لألعاب الانزلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.