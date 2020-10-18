الأسمرات تستقبل أكبر تجمع في الشرق الأوسط لألعاب الانزلاق

استضافت المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات في إطار المسؤولية المجتمعية لوزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، السبت ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠، أكبر مهرجان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور حوالي ١٦٠٠ مشارك وأسرة من عدة محافظات.

تضمنت العروض (عرض الفرعوني - عرض سولو ميرو عرض fire work - عرض للدرجات - التزحلق الفني

الفردي والزوجي والجماعي - عرض هوكي العجلات) وانقسمت المسابقات إلى ١٠٠ متر و٢٠٠ متر و٣٠٠ متر وسباق مارثون ٥٠٠٠ متر.

حضر حفل الختام كلًا من المهندس حسن غندور، نائبًا عن محافظ القاهرة، والدكتور ممدوح عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمدينة

الشبابية، والعديد من السادة الرعاة والقائمين على اللعبة.

اختتم المهرجان بحفل فني غنائي وموسيقي واستعراضي وطابور عرض وتم تسليم الدروع والميداليات للفائزين.

يذكر أن المهرجان مستوحى من سباق الانزلاق الألماني (Berlin skit marathon) والذي يقام سنويًا بحضور أكثر من 5000 متسابق من جميع أنحاء العالم تحت رعاية الحكومة الألمانية والعديد من الشركات التجارية العالمية ويلعب المهرجان دورًا محوريًا في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية للبلد المضيف.