التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي للمحترفين

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بنظيره فريق الباطن غدًا الأحد على ملعب نادي الباطن، ذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
من المتوقع أن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفنى لأهلى جدة المباراة بالتشكيل الآتى:
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: لوكاس ليما - معتز هوساوي - عبدالباسط هندي
خط الوسط: سلمان المؤشر - علي حسن الأسمري -محمد الفتيل - عبدالله ترمين
خط الهجوم: ماركو مارين - عمر السومة - حسين المقهوي.
تشكيل الباطن المتوقع لمواجهة الأهلي:
حراسة المرمى: مزيد فريج
خط الدفاع: سعد خيري، ريناتو شافنيز، شينك شاندرو
خط الوسط: عبدالملك الشمري، خاليم هايلاند، عبدالعزيز دمدم، ،زكريا سامي
خط الهجوم: يوسف الجبلي، فهد هدل، حسن شراحيلي.
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