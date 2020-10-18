شاهد.. ثقة محمد الشناوي تورطه أمام الزمالك وتنقذه ضد الوداد

يواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، آداءه الجيد خلال الموسم الحالي، من خلال تصدياته المؤثرة في المباريات مما جعله أحد أهم العوامل المساعدة في تحقيق الفريق الأحمر للانتصارات سواء على الصعيد المحلي والتي انتهت بتتويج الفريق في الدوري، وعلى الصعيد الأفريقي، حيث كان من أهم أسباب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد ثقة الشناوي في قدراته أحد أهم أسباب تألقه، وظهرت خلال لقاء الوداد المغربي بالأمس من خلال تصديه لركلة جزاء من أصحاب الأرض، وظهرت لقطة للاعب محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأحمر، وهو يشير إلى الشناوي بأن

بديع أووك، لاعب الوداد، سيسدد في الزاوية اليسرى للشناوي، إلا أن الحارس الدولي رفض الاستماع إلى نصيحة أفشة، وبالفعل سدد أووك على يمين الشناوى ونجح الحارس في التصدي للكرة التي تمثل نقطة تحول في فوز الأهلي لأن تعادل الوداد بركلة الجزاء كان سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال سير اللقاء.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يرفض الشناوي الاستماع إلى نصيحة زملائه، فقد سبق أن فعلها مع التونسي علي معلول خلال ركلات الجزاء في لقاء

السوبر أمام الزمالك، حيث ظهر معلول خلال تقدم فرجاني للتسديد، وهو يشير إلى الشناوي لمحاولة توجيهه، وهو ما يظهر في الصورة التالية:

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وعندما نظر الشناوي إلى معلول طالبه الأخير بالبقاء في منتصف المرمى خاصة وأنه زميل فرجاني ساسي في منتخب تونس ويعلم كيف يفكر لاعب الزمالك جيدًا، إلا أن الشناوي رفض الاستماع إلى نصيحة معلول ووضعها فرجاني بالفعل في منتصف المرمى بينما ارتمى الحارس الدولي إلى الزاوية اليسرى.

لكن رغم هذه اللقطة - أو أي خطأ بشكل عام -، يبقى محمد الشناوي أحد أهم العناصر في فريق الأهلي ودائمًا ما يحظى بثقة جماهير القلعة الحمراء في أن يكون أحد أسباب الفوز خلال أي مباراة، سواء بتصدياته على مدار اللقاءات أو نجاحه في التصدي لركلات الجزاء.