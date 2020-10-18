سقط فريق برشلونة في فخ الخسارة، أمام نظيره خيتافي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافساتالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
سجل اخيمي ماتا هدف خيتافي في الدقيقة 56 من عمر المباراة من ركلةجزاء.
بهذه النتيجة يحتل فريق برشلونة المركز التاسع برصيد 7 نقاط بترتيب الدوري الاسباني، فيما يحتل خيتافي وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط متساويا مع ريال مدريد صاحب الصدارة.
شاهد.. ملخص خسارة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ملخص خسارة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.