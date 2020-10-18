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شاهد.. ملخص خسارة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

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سقط فريق في فخ الخسارة، أمام نظيره خيتافي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات

الجولة السادسة من بطولة "الليجا".

سجل اخيمي ماتا هدف خيتافي في الدقيقة 56 من عمر المباراة من ركلة

جزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق برشلونة المركز التاسع برصيد 7 نقاط بترتيب الدوري الاسباني، فيما يحتل خيتافي وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط متساويا مع صاحب الصدارة.

شاهد.. ملخص خسارة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

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