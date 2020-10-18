سقط فريق برشلونة في فخ الخسارة، أمام نظيره خيتافي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات

الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

سجل اخيمي ماتا هدف خيتافي في الدقيقة 56 من عمر المباراة من ركلة

جزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق برشلونة المركز التاسع برصيد 7 نقاط بترتيب الدوري الاسباني، فيما يحتل خيتافي وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط متساويا مع ريال مدريد صاحب الصدارة.

شاهد.. ملخص خسارة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني