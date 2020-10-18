خسر فريق ريال مدريد أمام مضيفه قاديش بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الاسباني "الليجا". السادسة من بطولة الدوري الاسباني "الليجا". سجل هدف قاديش اللاعب انطوني لوزانو في الدقيقة 16. بهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما ارتفع رصيد قاديش إلى النقطة 10 يحتل بها المركز الثاني. Advertisements شاهد.. ملخص سقوط ريال مدريد أمام قاديش في الدوري الإسباني

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