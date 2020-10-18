شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على تعديل عقد علي لطفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب إستقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على تعديل عقد علي لطفي حارس مرمى الفريق الكروي الاول بإعتبار انه اصبح الحارس الثاني وسيتم الإعتماد عليه بشكل اساسي في المرحلة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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