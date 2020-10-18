«كاف» يمنح «الشناوي» جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والوداد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» تتويج محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والوداد المغربي أمس، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضع فريق القلعة الحمراء قدمًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه بثنائية على المغربي، فيما ستقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويذكر أن «الشناوي» حافظ على شباك الأهلي نظيفة طوال المباراة، كما تصدى لركلة جزاء من أمام بديع أووك مع نهاية الشوط الأول من المواجهة، لينال إشادة الجميع على رأسهم مديره الفني موسيماني.

وكتب الاتحاد الأفريقي عبر حسابه على «تويتر»: «رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والأهلي تذهب إلى محمد الشناوي».

متضمنا فيديو يوضح أبرز تصديات الشناوي في مباراته ضد الوداد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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