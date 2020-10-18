شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الديوانية العراقي وديًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخوض منتخب الشباب مواليد 2001 مباراة ودية في الرابعة عصر اليوم، أمام فريق الديوانية العراقي أحد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز العراقي المًوسم الحالي على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في بداية الأسبوع الرابع من المعسكر المفتوحً الذي بدا منتصف نوفمبر الماضي.

فيما، يجري حسام اشرف لاعب الزمالك ومهاجم المنتخب جلسات علاج طبيعي لمدة ثلاث أيام لشعوره بآلام في العضلة الضامة ومن المنتظر ان يعود إلى المشاركة مع الفريق عقب مباراة الديوانية العراقي استعدادا للسفر إلى تونس في الثالث من نوفمبر المقبل.