شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي وسموحة يتصارعان على ضم هداف غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دخل ناديا إنبى وسموحة في صراع للتعاقد مع محمد حمدان هداف فريق غزل المحلة تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الخط الهجومى لهما بالموسم الجديد، وفتح الناديان خطوط اتصال مع على جلال وكيل اللاعب.
حمدان من مواليد 97 ويعد من ناشئين أكاديمية وادى دجلة ثم لعب موسمين في الاهلى ثم انتقل لبتروجت ومنتخب السويس والقناة قبل أن يستقر في غزل المحلة ويتألق في خط هجومه.
وفى وقت سابق، قرر نادي سموحة الاستغناء عن الكونغولي إيدي إيمومو لاعب وسط الفريق بناء على طلب أحمد سامي المدير الفني للفريق بداعى عدم الحاجة إليه لإفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبى آخر، استعدادًا للموسم المقبل.
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