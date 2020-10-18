شكرا لقرائتكم خبر عن الصباحي حكمًا لمباراة المصري وطنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري، والتي تجمع بين فريقي طنطا والمصري في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد ببرج العرب.
ويضم الطاقم محمد الصباحي حكمًا للساحة، ومعه كل من سيد راغب ومحمد مصطفى كمساعدين، وفرج سعد حكمًا رابعًا، فيما سيتولى مصطفى مدحت مهام حكم الفيديو بمعاونة زميله سعيد حمزة.
وتستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويواجه طنطا نظيره المصرى البورسعيدى في الخامسة والنصف عصراً على استاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة يدخلها أبناء السيد البدوى بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، بينما فاز المصرى البورسعيدى على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين للمسابقة.
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