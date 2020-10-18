شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته غدًا إستعدادًا لمواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبى فريقه إجازة من التدريبات اليوم بعد وصول الفريق في التاسعة صباحاً لمطار القاهرة قادمين من المغرب على متن طائرة خاصة بعد الفود على الوداد المغربى في كازابلانكا بهدفين نظيفين في المواجهة التي أقيمت أمس السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويبدأ الأهلي غداً الاثنين استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة في التاسعة مساءً، ورفض جهاز الكرة بالأهلي المبالغة في الفرحة بنتيجة مباراة الذهاب المطمئنة، مؤكداً أن التأهل لم يحسم بعد، خاصة أنه مازالت هناك مباراة عودة ستكون قوية وسيحاول بطل المغرب بكل قوة الفوز بها
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