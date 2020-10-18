شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: الأهلي يقترب من بلوغ النهائي الأفريقي للمرة الـ13 في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إن فوز الأهلي على الوداد المغربي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة الأندية الأفريقية، بهدفين نظيفين ضرب به سجل المنافس الخالى من الهزائم بملعبه، والتي وصلت إلى 26 مباراة أفريقية، وذكر أنه من المصادفة أن الهزيمة الأخيرة للمنافس كانت أمام الأهلي أيضًا.

وذكر موقع «كاف» الرسمي أنه كان في مقدور الأهلى مضاعفة النتيجة، لو استغل حسين الشحات الفرص التي أتيحت له أمام مرمى أصحاب الأرض.

كما ذكر الموقع أن المباراة هي الأولى للأندية في البطولات الأفريقية منذ انتشار جائحة COVID-19 التي تسببت في توقف الرياضة قبل ستة أشهر، والفوز أنهى سجل الوداد الخالي من الهزائم بملعبه في دوري الأبطال عند 26 مباراة.

وأشار التقرير إلى فريق الشياطين الحمر يحتاج الآن لتفادي الهزيمة في مباراة الإياب بالقاهرة الأسبوع المقبل ليبلغوا الدور النهائي للمرة الـ 13 في تاريخهم.