شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الرجاء المغربي لمواجهة الزمالك الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر جمال السلامي، المدير الفني للرجاء المغربي، على خطة اللعب والتشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء أمام الزمالك، في نصف نهائي دوري الأبطال، المقرر له اليوم، والتي تتمثل في (4-2-1-3)، على أمل زيارة شباك الزمالك بالقدر المتاح.

ويعتمد الرجاء على 4 مدافعين ولاعبين اثنين في الارتكاز، هما عمر العرجون ولوامبا نجوما، أمامهما صانع الألعاب عبدالإله الحافيظي، ثم ثلاثي الهجوم محسن متولي وبين ملانجو وسفيان رحيمي.

ورغم النزعة الهجومية التي تظهر على تشكيلة الفريق البيضاوي، فإن السلامي ينتظر أن يلعب بحذر، من خلال الأدوار الدفاعية التي سيقوم بها الحافيظي ومتولي ورحيمي، كلما انتقلت الكرة للزمالك.