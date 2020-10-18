شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الرجاء: نتيجة مباراة الأهلي والوداد أجبرتنا على تغيير خطتنا أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال جمال السلامي، مدرب الرجاء البيضاوي، إن فريقه جاهز لمواجهة الزمالك، اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد «السلامي» في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: «فزنا مؤخرًا بلقب الدوري المغربي، والآن نركز على المنافسة الأفريقية، لذلك تبقى المباراة مهمة بالنسبة لنا، خاصة أن هذه المنافسة تدخل ضمن أهدافنا».

وعن مباراة أمس، التي جمعت بين الأهلي والوداد قال: «نتيجة مباراة أمس ونجاح الضيف في العودة لبلاده بالفوز بهدفين، جعلنا نعيد حساباتنا تمامًا، وخوض المباراة بخطة مختلفة عما كان مقررًا، لضمان عدم تكرار نتيجة أمس وتأزم موقف الفريق في مباراة الإياب».

وأضاف «السلامي»: «لم يكن أحد يتوقع فوز الأهلى على الوداد بهدفين نظيفين، وسيطرته التامة على المباراة، لذا سيخوض الزمالك المباراة أمام الرجاء على أمل تكرار الفوز والعودة للقاهرة مثل منافسه الأهلي».