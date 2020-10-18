شكرا لقرائتكم خبر عن قنديل: الأهلي أستحق الفوز على الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، المرافق لبعثة الفريق الكروي الأول بالمغرب، إن الأهلي استحق الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما أمس بنصف نهائي دوري الأبطال.

وأشاد بالروح العالية للفريق والمشهد المشرف الذي ظهر عليه خلال شوطي المباراة، والانضباط السلوكي لجميع اللاعبين وأفراد البعثة منذ اليوم الأول للفريق بالمغرب.

وشدد قنديل على المجهود الكبير الذي بذله الكابتن محمود الخطيب في رئاسة البعثة، من قبل الوصول إلى المغرب وخلال فترة وجود الفريق في الدار البيضاء، والأجواء المثالية التي ساعدت اللاعبين والجهاز الفني على المزيد من التركيز والظهور بهذا الأداء المشرف.

وهنأ الجهاز الفني واللاعبين وزملاءه بمجلس الإدارة، وجماهير النادي في كل مكان، بهذا الفوز المستحق على الوداد المغربي، مشددًا على أن الفريق لا يزال أمامه ٩٠ دقيقة بالقاهرة، وتحتاج إلى المزيد من الجهد والتركيز من أجل حسم تذكرة التأهل للمباراة النهائية.