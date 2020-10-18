شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف 3 أسباب وراء فوز الأهلي على الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لعب المدرب الجنوب أفريقي موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، دورًا بارزًا في تحقيق الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما، السبت، بنصف نهائي دوري الأبطال، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

وكشف مصدر مسؤول داخل بعثة الفريق أن المدير الفني عقد جلسات فردية مع اللاعبين قبل اللقاء لتحفيزهم وإنهاء أي مشكلة تواجه أي لاعب حتى يركز في اللقاء، فضلا عن مداعباته المستمرة مع اللاعبين خلال المران التي أضفت جوًا من الود والتركيز خلال توجيهاته لهم في التدريبات.

وأشار المصدر إلى أن الجمل التكتيكية التي حفظها المدير الفني للاعبين والتعليمات بالضغط المستمر على المنافس كان لها أثر كبير في تحقيق الفوز.