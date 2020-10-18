شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف 3 أسباب وراء فوز الأهلي على الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
لعب المدرب الجنوب أفريقي موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، دورًا بارزًا في تحقيق الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما، السبت، بنصف نهائي دوري الأبطال، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.
وكشف مصدر مسؤول داخل بعثة الفريق أن المدير الفني عقد جلسات فردية مع اللاعبين قبل اللقاء لتحفيزهم وإنهاء أي مشكلة تواجه أي لاعب حتى يركز في اللقاء، فضلا عن مداعباته المستمرة مع اللاعبين خلال المران التي أضفت جوًا من الود والتركيز خلال توجيهاته لهم في التدريبات.
وأشار المصدر إلى أن الجمل التكتيكية التي حفظها المدير الفني للاعبين والتعليمات بالضغط المستمر على المنافس كان لها أثر كبير في تحقيق الفوز.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,297
-
تعافي
98,157
-
وفيات
6,109
كانت هذه تفاصيل خبر «المصري اليوم» تكشف 3 أسباب وراء فوز الأهلي على الوداد المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.