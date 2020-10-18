شكرا لقرائتكم باتشيكو يفاضل بين زيزو وحسن وجابر لتعويض غياب ساسي عن الزمالك ضد الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى التاسعة من مساء اليوم فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى باستاد محمد الخامس فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال افريقيا فى مواجهة صعبة للطرفين خاصة أبناء ميت عقبة الذى ينقصه عدد من نجومه البارزين على رأسهم محمود علاء المصاب ، والتونسى فرجانى ساسى المصاب بفيروس كورونا وفضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتشيكو عزله تماما عن باقى أعضاء البعثة منعا من الإختلاط .

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ويفاضل باتشيكو بين الثلاثى أحمد سيد زيزو ومحمد حسن وإسلام جابر لخلافة فرجاني ساسي فى منطقة وسط الزمالك بجانب طارق حامد وإن كان الخواجة البرتغالى يميل لزيزو نظرا لمشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الفترة الماضية وثبات مستواه الفنى بالإضافة لتقدمه خلف المهاجمين وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة وحصوله على ثقة كافة المديرين الفنيين الذين تعاقبوا على القيادة الفنية للفريق الأبيض .

فى الوقت نفسه من المتوقع أن يتم الإستعانة بمحمد حسن او إسلام جابر طبقا لسير اللقاء اليوم ، ففى حالة تقدم الفريق الأبيض فسيكون لمحمد حسن دور دفاعى لتأمين منطقة وسط الملعب ، بينما سيكون إسلام جابر بديل هجومى نظرا للمهارات العديدة التى يتمتع بها اللاعب .