شكرا لقرائتكم الرياضة تنفذ برنامج "مشوارى" لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنفذ وزارة الشباب والرياضة تدريبات تنمية المهارات ضمن برنامج "مشواري" لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بمحافظة البحيرة، وذلك من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب برئاسة اللواء اسماعيل الفار (الادارة العامة للتدريب ويديرها منال جمال) وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بالامم المتحدة. وفى هذا السياق، قامت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بتنفيذ فعاليات مبادرة "اكتسب مهاراتك" وذلك بادارة شباب ابو حمص بمركز شباب الصالحية (على مدار يومى الخميس والجمعة الموافقين 15 و16 اكتوبر الجارى) ومركز شباب كوم القناطر يوم الجمعة الموافق 16 اكتوبر الجارى. Advertisements وجدير بالذكر، أن المبادرة سوف تستمر لمدة ( ٤ شهور ) بعدد ( ١٤ مركز اداري) داخل ٤١ مركز شباب. شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم تسليم جوائز بطولة مصر الدولية للإسكواش حيث فاز اللاعب على فرج بلقب البطولة في منافسات الرجال، وحصلت اللاعبة نور الشربيني على لقب البطولة في منافسات السيدات، وذلك ضمن فعاليات البطولة التي استضافتها مصر في الفترة 10-17 أكتوبر الجاري بالملعب الزجاجي بسفح الأهرامات بمشاركة 96 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياضة تنفذ برنامج "مشوارى" لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.