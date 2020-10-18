شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يستعدون بريقهم أمام الوداد المغربي فى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مكاسب بالجملة بعد الفوز على الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بكازابلانكا بهدفين نظيفين، ووضع الأهلي بهذا الفوز قدما في المباراة النهائية قبل مباراة العودة المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ونجح الأهلي في الحصول على ثقة جماهيره التي كانت متخوفة للغاية على مستوى ومردود الفريق، خاصة بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق، إلا أن الجنوب افريقي بيستو موسيماني نجح في كتابة شهادة ميلاده الافريقية مع الجماهير الحمراء، التي أصبحت تؤمن بقدرة مدرب صن داونز الجنوب افريقي السابق في إعادة أمجاد الفريق الأحمر على مستوى القارة السمراء.

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وشهدت مباراة الوداد المغربي استعادة عدد من نجوم الأهلي لبريقهم المفقود طوال الفترة الماضية والبداية بمحمد هاني الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الفريق الأحمر، وياسر إبراهيم الذي شهدت الفترة الماضية تراجع كبير في مستواه قبل أن يستعيد جزء منه أمام الوداد، كما شهدت مباراة الوداد تألق النيجيري جونيور أجاي والذي كان له دور كبير في خطورة الفريق الأحمر على المستوي الهجومي وتسبب في ضربة الجزاء التي نتج عنها الهدف الثاني، ويعد محمد مجدي قفشة هو أكثر المستفيدين من لاعبي الأهلي بعد أن شهدت مباراة الوداد تألقه وفك النحس الذي لازمه طوال الفترة الماضية، وهو ما ظهر في احرازه هدف فريقه الأول، كما كان واحد من أهم نجوم المباراة بالكامل.

وخاض الأهلي مباراة الذهاب أمام الوداد بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.