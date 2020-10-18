موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك اليوم والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا



يدخل نادى الزمالك مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية أمام الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء، وذلك فى إطار دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا



وتسبب فيروس كورونا فى توقفت البطولة منذ مارس الماضي، وكان نادى الرجاء تأهل للدور نصف النهائى بعد فوزه على نادى مازيمبى الكونغولى بحصيلة أهداف 2/1، حيث فاز المغربى فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وفاز الكونغولى فى مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء، ويعتبر الفريق المغربى من الأندية القوية وفاز بالبطولة ثلاث مرات فى أعوام 1989، 1997، 1999.

موعد مباراة الزمالك والرجاء

موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك والقنوات الناقلة



تأهل الزمالك لهذا الدور على حساب نادى الترجى التونسي، حيث فاز فى لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز التونسى بهدف مقابل لا شيء فى لقاء العودة لتصبح حصيلة الأهداف 3/2، ويأمل الأبيض فى التتويج باللقب السادس، حيث حصد اللقب 5 مرات وكان أول فريق عربى يحتفظ بالكأس، ويُعتبر النادى الوحيد المحتفظ بكأسين مختلفين أفريقياً وهما كأس دورى أبطال أفريقيا عام 1993، وكأس السوبر الأفريقى فى عام 2002.

موعد مباراة الزمالك والرجاء والقنوات الناقلة

موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والتي ستذاع على مجموعة قنوات بى أن سبورت هى الناقل الحصرى لدورى أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

من المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: في حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حازم إمام خط الوسط: طارق حامد، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، أحمد سيد "زيزو" (أو محمد حسن). في الهجوم: مصطفي محمد ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم لخدمات كل من محمد عبد الشافي وشيكابالا ومحمود علاء؛ بسبب الإصابة، وفرجاني ساسي، الذي وصل إلى المغرب، مساء يوم الخميس الماضي، وتبين إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

الرجاء ضد الزمالك في المقابل، من المتوقع أن يدخل فريق الرجاء هذا اللقاء بتشكيل يضم كل من: في حراسة المرمى: أنس الزنيتي خط الدفاع: عبد الإله مدكور، بدر بانون، إلياس الحداد، فابريس نجاه خط الوسط: سفيان رحيمي، عمر العرجون، فابريس نجوما Advertisements في الهجوم: مالانجو، محسن متولي، عبد الإله الحافيظي

تاريخ مواجهات الرجاء ضد الزمالك في دوري ابطال افريقيا

تقابل الزمالك مع الرجاء في مواجهتين في دوري ابطال افريقيا سنه 2002، ومثلهما فى البطولة العربية سنه 2005.



الرجاء ضد الزمالك .. دوري أبطال إفريقيا

المباراة الأولى كانت في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا نسخة 2002وانتهت بالتعادل السلبي.

وفى المباراة الثانية في اياب دوري الابطال وفاز الفريق الأبيض بهدف عن طريق تامر عبد الحميد، وتوج الزمالك باللقب الخامس. والأخير في تاريخه



الرجاء ضد الزمالك .. البطولة العربية المباراة الثالثة جمعت الزمالك والرجاء في البطولة العربية في لقاء الذهاب وفاز الزمالك بهدفين نظيفين.