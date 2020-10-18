شكرا لقرائتكم أيمن يونس عن ثنائية الأهلي أمام الوداد : المارد الأحمر شرف الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بأداء الأهلى أمام الوداد المغربى، مؤكداً أن المارد الأحمر شرف الكرة المصرية رافضاً إستسلام الخط الهجومى ورفضه زيادة غلة الاهداف وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"الاهلى شرف مصر قدم أداء راقى وكان بإمكانه أن يخرج فائزاً بنتيجة كبيرة ، اللاعبين احترموا جماهيرهم وناديهم وتفانوا فى تقديم أفضل مالديهم ".

ويضيف أيمن يونس :"عجبنى أن موسيمانى عنده سيطرة على اللاعبين ، شوفناهم بينفذوا تعليماته فى بدء الهجمة والضغط على الخصم ، فلقد نجح فى صناعة شخصية للفريق ، اتفاجئت بمستوى أيمن أشرف وباسر إبراهيم طلع عندهم حاجات حلوة وانضباط ، ولكنى أرفض بشدة إستسلام خط هجوم الاهلى بقيادة الشحات ومروان وأجايى ، أمامك مباراة سهلة وخصم مستسلم على أرضه ، فى لغة الكورة نسميها مباراة هدية ، إذن لماذا لاتسجل وتخرج فائزاً بأهداف كثيرة لم تحدث فى التاريخ ، فرقة الاهلى كلها عشرة على عشرة إلا خط الهجوم ".

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وتابع نجم الزمالك الأسبق :"الشناوى أحسن حاجة فيه امبارح انه لم يعترض على ركلة الجزاء ولم يطلب اللجوء للفار بالعكس اقنع نفسه سريعاً أنه أخطأ ولازم يصلح الخطأ وبالفعل صد الركلة ببراعة".

وحقق فريق الأهلى فوزاً مهماً على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال، وقدم المارد الأحمر عرضاً جيداً أمام بطل المغرب بملعب الأخير، وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلى ورئيس البعثة على ‏تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى عقب الفوز المستحق على الوداد، وأشاد رئيس الأهلى بالأداء الرجولى للاعبين، والانضباط الفنى والسلوكى، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذى قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏

وأكد محمود الخطيب ثقته الكبيرة فى قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال ‏المشوار فى لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلى التى ‏تستحق الكثير.‏ وشدد على أن لاعبى الأهلى عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك ‏مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائى الأفريقى.‏