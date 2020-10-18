وزارة الرياضة تنفذ برنامج "مشوارى" لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تنفذ وزارة الشباب والرياضة تدريبات تنمية المهارات ضمن برنامج "مشوارى" لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بمحافظة البحيرة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب برئاسة اللواء إسماعيل الفار (الإدارة العامة للتدريب ويديرها منال جمال) وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بالامم المتحدة.
وفى هذا السياق، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة مبادرة "اكتسب مهاراتك" وذلك بإدارة شباب أبو حمص بمركز شباب الصالحية (على مدار يومى الخميس والجمعة 15 و16 أكتوبر الجارى) ومركز شباب كوم القناطر الجمعة 16 أكتوبر الجارى.
جدير بالذكر أن المبادرة سوف تستمر لمدة (4 أشهر) بعدد ( 14 مركزا إداريا) داخل 41 مركز شباب.
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