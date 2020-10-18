شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنفذ برنامج "مشوارى" لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تنفذ وزارة الشباب والرياضة تدريبات تنمية المهارات ضمن برنامج "مشوارى" لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بمحافظة البحيرة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب برئاسة اللواء إسماعيل الفار (الإدارة العامة للتدريب ويديرها منال جمال) وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بالامم المتحدة.

وفى هذا السياق، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة مبادرة "اكتسب مهاراتك" وذلك بإدارة شباب أبو حمص بمركز شباب الصالحية (على مدار يومى الخميس والجمعة 15 و16 أكتوبر الجارى) ومركز شباب كوم القناطر الجمعة 16 أكتوبر الجارى.

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جدير بالذكر أن المبادرة سوف تستمر لمدة (4 أشهر) بعدد ( 14 مركزا إداريا) داخل 41 مركز شباب.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم تسليم جوائز بطولة مصر الدولية للإسكواش حيث فاز اللاعب على فرج بلقب البطولة في منافسات الرجال، وحصلت اللاعبة نور الشربيني على لقب البطولة في منافسات السيدات، وذلك ضمن فعاليات البطولة التي استضافتها مصر في الفترة 10-17 أكتوبر الجاري بالملعب الزجاجي بسفح الأهرامات بمشاركة 96 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.