شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بدائل فرجانى ساسى فى وسط الزمالك أمام الرجاء المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى، فى التاسعة من مساء اليوم باستاد محمد الخامس، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى مواجهة صعبة للفريقين، خاصة أبناء ميت عقبة الذى ينقصه عدد من نجومه البارزين، على رأسهم محمود علاء المصاب، والتونسى فرجانى ساسى المصاب بفيروس كورونا، وفضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتشيكو عزله تماما عن باقى أعضاء البعثة لمنع الاختلاط.

ويفاضل باتشيكو بين الثلاثى أحمد سيد زيزو ومحمد حسن وإسلام جابر لخلافة ساسى فى منطقة وسط الزمالك بجانب طارق حامد، وإن كان الخواجة البرتغالى يميل لزيزو نظراً لمشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الفترة الماضية وثبات مستواه الفني، بالإضافة لتقدمه خلف المهاجمين وإحرازه العديد من الأهداف المؤثرة وحصوله على ثقة كافة المديرين الفنيين الذين تعاقبوا على القيادة الفنية للفريق الأبيض.

فى الوقت نفسه من المتوقع أن يتم الاستعانة بمحمد حسن أو إسلام جابر طبقا لسير اللقاء اليوم، وفى حال تقدم الفريق الأبيض فسيكون لمحمد حسن دور دفاعى لتأمين منطقة وسط الملعب، بينما سيكون إسلام جابر بديلاً هجومياً نظراً للمهارات العديدة التى يتمتع بها اللاعب.