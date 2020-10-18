شكرا لقرائتكم خبر عن جدو يطلق نوبة تحذير للأهلى بعد ثنائية الوداد: لم نتأهل.. فى الكرة كل شىء وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد ناجى جدو، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق والجونة الحالى، المارد الأحمر بأن يدخل مباراة الإياب أمام الوداد المغربى وكأنه خاسراً، وكتب جدو عبر حسابه على تويتر، "الأهلى لم يتأهل بعد.. فى عالم كره القدم كل شىء وارد.. لازم تدخل الماتش الجاى كأنك خسران الماتش الأول"، واقتربت الكتيبة الأهلاوية من تحقيق الحلم المرتقب بالتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد قطع خطوة صعبة فى مسيرة الفريق الأحمر نحو المباراة النهائية، بالفوز على الوداد البيضاوى المغربى على أرضه، بهدفين نظيفين فى ذهاب الدور نصف النهائى، ليصعب المهمة على الفريق المغربى، ويلحق به الهزيمة الأولى على أرضه منذ 2016 وبعد 22 عاماً، فى ظاهرة لم يفعلها سوى الفريق الأحمر، حيث كانت آخر هزيمة للوداد على أرضه قبل تلك المباراة أمام الأهلى أيضاً وبهدف دون رد.

كان أبرز ما لفت انتباه الجميع خلال اللقاء الأفريقى الأول للأهلى تحت قيادة بيتسو موسيمانى، الذى تولى المسئولية فى وقت صعب خلفاً للسويسرى رينية فايلر، خاصة وأن الأهلى رغم أدائه محلياً مع السويسرى، إلا أنه على المستوى الأفريقى لم يكن أداؤه بنفس القوة.

وحقق فريق الأهلى فوزاً مهماً على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال، وقدم المارد الأحمر عرضاً جيداً أمام بطل المغرب بملعب الأخير، وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلى ورئيس البعثة على ‏تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى عقب الفوز المستحق على الوداد، وأشاد رئيس الأهلى بالأداء الرجولى للاعبين، والانضباط الفنى والسلوكى، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذى قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏

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وأكد محمود الخطيب ثقته الكبيرة فى قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال ‏المشوار فى لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلى التى ‏تستحق الكثير.‏ وشدد على أن لاعبى الأهلى عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك ‏مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائى الأفريقى.‏