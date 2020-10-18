شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح يشيد بموسيمانى ويؤكد: الوداد هيزعل لو الأهلى لعب بجدية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر أعاد شخصية الأهلى، خاصة خارج ملعبه، بعد الأداء الممتع أمام الوداد المغربى، وقال وليد صلاح الدين فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "إمبارح الأهلى أمتعنا كان بيعمل ضغط بطول الملعب أظهر شخصية الأهلى الحقيقية، وهذا يحسب لموسيمانى الذى أدار المباراة بكفاءة وخرج بانتصار ثمين خارج ملعبه".

وأضاف وليد صلاح الدين، "الأهلى لو طمع شوية واستغل الفرص السهلة زى فرصة الشحات وأجاى كان حسم التأهل للنهائى مبكراً، وكنت أتمنى استمرار ديانج وكان بإمكانه أن يتحكم فى أدائه حتى لا يتعرض للطرد، الأهلى يمتلك أفضل ثنائى خط وسط فى أفريقيا هما السولية وديانج، والشناوى دائماً يصنع الفارق لصالح الأهلى والتوفيق دائماً يساند المجتهد."

وعن أداء الحكم الزامبى قال وليد صلاح الدين، "لست مقتنعاً بنظرية المؤامرة، ولا أصدق أن هناك وعداً بمنح اللقب للوداد المغربى تعويضاً عن العام الماضى، هذه أمور خارج المنطق".

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وتابع نجم الأهلى السابق، "الوداد متأثر بخسارة الدورى المغربى فى الثوانى الأخيرة وكذلك بإصابات عدد من لاعبيه، عكس الأهلى الذى حسم البطولة مبكراً وأراح لاعبيه وكان هادئاً فى المباراة.. لابد أن نستعد بجدية لمباراة العودة، لو لعبنا فى القاهرة بجدية وشخصية الأهلى وقتها "الوداد هيزعل"، ولازم نفكر كده لأن أى نتيجة ممكن تعويضها ولازم نحسم التأهل للمباراة النهائية بشراسة".

واقتربت الكتيبة الأهلاوية من تحقيق الحلم المرتقب بالتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد قطع خطوة صعبة فى مسيرة الفريق الأحمر نحو المباراة النهائية، بالفوز على الوداد البيضاوى المغربى على أرضه، بهدفين نظيفين فى ذهاب الدور نصف النهائى، ليصعب المهمة على الفريق المغربى، ويلحق به الهزيمة الأولى على أرضه منذ 2016 وبعد 22 عاماً، فى ظاهرة لم يفعلها سوى الفريق الأحمر، حيث كانت أخر هزيمة للوداد على أرضه قبل تلك المباراة أمام الأهلى أيضاً وبهدف دون رد.

شخصية النادى الأهلى كانت أبرز ما لفت انتباه الجميع خلال لقائه الأفريقى الأول تحت قيادة بيتسو موسيمانى، الذى تولى المسئولية فى وقت صعب خلفاً للسويسرى رينية فايلر، خاصة وأن الأهلى رغم أدائه محلياً مع السويسرى إلا أنه على المستوى الأفريقى لم يكن أدائه بنفس القوة.