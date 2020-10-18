شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الأندية المغربية 11/3 قبل مواجهة الرجاء فى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ كبير من المواجهات التى جمعت فريق الزمالك مع الرجاء المغربى، شهدت نتائج متفاوتة مع أندية مختلفة أيضا، سواء الرجاء أو الوداد أو نهضة بركان، واتحاد طنجة وحسنية أغادير، ويدخل الزمالك تحديا جديدا الليلة عندما يواجه الرجاء البيضاوى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى التاسعة مساءً على ملعب محمد الخامس وسط طموحات ومساعى الفريقين للتأهل إلى المباراة النهائية والتتويج بالأميرة الأفريقية.

وبالرجوع إلى تاريخ مواجهات الفريق الأبيض مع أندية المغرب نجد عدة أرقام تلخص مشوار الزمالك فى تلك المواجهات .

19 مواجهة أفريقية جمعت الزمالك مع الأندية المغربية.

11 لقاءً فاز بها الزمالك، وخسر 3 وتعادل فى 5 مواجهات.

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27 هدفاً سجلها لاعبو الزمالك فى مرمى الفرق المنافسة، وهزت شباكه 13 .

4 /0 أكبر نتيجة حققها الزمالك على أندية المغرب عندما فاز على الوداد فى نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا 2016.

11 لقباً أفريقياً حققها الزمالك فى تاريخه مقابل 7 ألقاب مغربية فقط.

3 بطولات أفريقية حققها الزمالك على حساب الأندية المغربية، دورى أبطال 2002 أمام الرجاء، والسوبر الأفريقى 2003 بالفوز على الوداد، والكونفدرالية 2019 أمام نهضة بركان.