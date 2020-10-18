شكرا لقرائتكم خبر عن 40 لاعبة فى أول معسكر لمنتخب السيدات تحت قيادة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية، بقيادة أحمد رمضان المدير الفنى للمنتخب، اجتماعاً مع أعضاء الجهاز الفنى الجديد للتنسيق فنياً وإدارياً للمنتخب المصرى الأول للسيدات وأيضاً منتخب مصر للشابات تحت 20 عاماً. واتفق رمضان مع باقى الجهاز على أهمية ضم أفضل العناصر للمنتخب الأول ومنتخب الشابات تحت 20 عاماً خلال المعسكرات المقبلة، وأكد على توسيع قاعدة الاختيار خلال المعسكر المقبل ليصل إلى 40 لاعبة من خلال متابعة مباريات الدورى الممتاز والمحترفات بالخارج للوصول الى القوام الافضل لمنتخب مصر الأول للسيدات.

جاء الاجتماع على هامش حضور اعضاء الجهاز الفنى لنهائيات الدورة التنشيطية الأولى لدورى المدارس.

وحصد منتخب المنيا لقب بطولة الدورة التنشيطية الأولى لدورى المدارس للكرة النسائية التى أقيمت برعاية اتحاد الكرة وتحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة فى الدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية .

وفاز منتخب المنيا بالمركز الأول بعد تفوقه فى المباراة النهائية على القليوبية 1/2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى .

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فيما حصد منتخب الإسماعيلية المركز الثالث بعد الفوز على السويس الذى جاء رابعا بثلاثية فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وعقب المباراة الختامية قامت سحر عبد الحق باهداء ايمان حسن وجيهان علام درع اتحاد الكرة التذكارى واعربت عبد الحق عن سعادتها البالغة بنجاح الكورة التنشيطية الأولى لدورى المدارس بمشاركة 14 منتخب مدرسى وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد دورة أخرى تضم 14 محافظة آخرين من أجل مشاركة جميع المحافظات تمهيدا لانطلاق دورى المدارس .

واضافت عبد الحق أن أهم المكاسب هو توقيع بروتوكول الحصول على الحافز الرياضى للاعبات المشاركات فى دورى المدارس للمرحلة الإعدادية مما سيساهم فى تشجيع الطالبات على المشاركة وممارسة اللعبة ومن ثم انتشار كرة القدم النسائية .

ووجهت عبد الحق الشكر لايمان حسن وجيهان علام على التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم كما وجهت الشكر لكل المشاركين فى التنظيم والخروج بالدورة بهذا الشكل المتميز على راسهم عبد اللطيف أمام وشعبان بسطاوى وشريف عبد العزيز واكرم جورج وجميع المنسقين .