شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف ينصح الزمالك بسرعة الارتداد فى مواجهة الرجاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن فوز الأهلى بثنائية على الوداد المغربى سهل مهمة الزمالك الليلة أمام الرجاء المغربى بنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وقال وليد صلاح عبد اللطيف فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لما شوفت مستوى الوداد المغربى إمبارح اطمنت كتير، الأهلى عمل ماتش كبير وكان ممكن يفوز بثلاثة أو أربعة، وهذا يؤكد أن مستوى القطبين أفضل من قطبى المغرب".

وأضاف وليد صلاح الدين عبد اللطيف، "باتشيكو ماشى كويس مع الزمالك، مش زى موسيمانى مع الأهلى هذا حقيقى، ولكن إجمالا تبقى الأمور مطمئنة، وأتوقع فوز الزمالك الليلة."

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وعن غياب فرجانى ساسى عن الزمالك قال وليد صلاح عبد اللطيف، "لاعب مؤثر ولكننا حصلنا على الكونفدرالية فى غيابه، من الأفضل الدفع بمحمد حسن بديلا له لأن الدفع بزيزو مكانه قد يجعل طارق حامد يلعب بمفرده لأن زيزو أحيانا بيسرح ويتقدم ."

وأكد وليد صلاح عبد اللطيف أن "غياب الجمهور أفقد الوداد والرجاء قوة كبيرة، أتمنى الزمالك يحافظ على نظافة شباكه، ويسجل هناك، التعادل ليس سيئا خارج الملعب والأهم أنصح اللاعبين بسرعة الارتداد لقوة هجوم الرجاء."

ويدخل فريق الزمالك تحديا جديدا اليوم عندما يحل ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما حرصت الإدارة البيضاء على توفير كافة سبل الراحة للفريق، بداية من السفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين من رحلة الترانزيت، بالإضافة إلى الوصول إلى الدار البيضاء قبل 5 أيام من موعد المباراة، حيث وصلت البعثة البيضاء إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضى، وذلك حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء جيدًا قبل المباراة الهامة أمام فريق الرجاء.