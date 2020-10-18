شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يشيد باختيار موسيمانى مدربا للأهلى: أمتع وأبدع وأعاد الثقة للاعبى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى الإعلامى أحمد شوبير بالجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بعد الفوز الثمين الذى حققه المارد الأحمر خارج ملعبه على الوداد المغربى بثنائية فى نصف النهائى الأفريقي، مؤكداً أن رحيل السويسرى رينيه فايلر وذكاء محمود الخطيب رئيس الأهلى هما سر الانتصار.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "رب ضارة نافعة، بعض الناس زعلت لما فايلر مشى ولكن إدارة الأهلى رفضت شروطه للاستمرار وتعاملت بذكاء كبير من خلال محمود الخطيب بالتعاقد مع موسيمانى الذى واجه حرباً من بعض ممن يدعون الانتماء للأهلى".

وأضاف شوبير، "لن أبالغ لو قلت إن هناك بعض المنتمين للأهلى كانوا يتمنون خسارة الأهلى أمس حتى يتحدثوا عن فشل موسيمانى وعدم أحقيته بتدريب الأهلى، ولكن الرجل كان حاضراً وأمتع وأبدع وأعاد الثقة للاعبى الفريق الأحمر، شوفنا تعاملا رائعا مع مدافعى الأهلى مع العرضيات وهى الأخطاء التى طالما أزعجتنا، شوفنا فوز خارج الملعب لأول مرة فى نصف النهائى الأفريقى".

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وتابع شوبير، "التعامل النفسى مع قفشة يحسب لموسيمانى، كلنا طالب باستبعاد اللاعب ولكنه دعمه فكانت له المكافأة بتسجيله الهدف الأغلى، لو عدنا للوراء سوف نتذكر أن الأهلى خسر أمام الزمالك بعدما دفع فايلر بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب وأفقد الفريق قوته الهجومية، وبالأمس وخارج ملعبه لم يفعلها موسيمانى، الشخصية والكفاءة هى معيار اختيار المدرب وليس أى شىء آخر".

وعن تألق الشناوى قال شوبير، "امسكوا الخشب ياحبايب، الثبات والهدوء تعرض لركلة جزاء ظالمة واعترض فى هدوء ثم استعاد التوازن وتصدى لها ببراعة وهو تصدى أسطورى أمام فريق لا يهدر ركلات جزاء بالدورى المغربى، فهى نقطة تحول كبيرة فى المباراة حتى سجل معلول من ركلة جزاء صحيحة مليون فى المية".

وعن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى الليلة قال شوبير، "الزمالك قادر اليوم على العودة للقاهرة بنتيجة إيجابية وكلنا خلف الزمالك وسوف نشجعه لأننا نحلم بنهائى مصرى خالص فى المحروسة تستحقه الكرة المصرية عن جدارة فهى الرائدة بالقارة الافريقية"

وحقق فريق الأهلى فوزاً مهماً على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال، وقدم المارد الأحمر عرضاً جيداً أمام بطل المغرب بملعب الأخير، وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلى ورئيس البعثة على ‏تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى عقب الفوز المستحق على الوداد، وأشاد رئيس الأهلى بالأداء الرجولى للاعبين، والانضباط الفنى والسلوكى، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذى قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏