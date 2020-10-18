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الأهلى يعود للقاهرة اليوم بعد مواجهة الوداد فى نصف نهائى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة فريق الأهلى للقاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، قادمة من المغرب عقب خوض مباراة الوداد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى فرضت نفسها بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية والأفريقية، لأهميتها وقوتها وخاضها المارد الأحمر بكل تركيز بعدما سافر للمغرب قبلها بأربعة أيام تقريباً، وبمجرد إنتهاء المباراة أغلق الجميع فى الفريق صفحة لقاء الذهاب وبدأ التفكير فى لقاء العودة المُقرر له يوم الجمعة المقبل بمصر وهو اللقاء الحاسم والهام، ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم بسبب رحلة المغرب الشاقة خاصة فى ظل الإٔجراءات الاحترازية المُشددة التى خضعت لها البعثة طوال تواجدها فى المغرب، وسيبدأ الفريق غداً الإستعداد لمواجهة العودة المصيرية التى ستحسم الفريق المتأهل لخوض النهائى الأفريقي.

على الصعيد ذاته، تلقى مسئولو الأهلي خطابا من الجهات الأمنية يُفيد بنقل مباراة العودة أمام بطل المغرب من برج العرب لاستاد القاهرة، وذلك بعد الاتصالات المُكثفة التى قادها مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب والتى تهدف إلى توفير كل سُبل الاستقرار والدعم للفريق من أجل الصعود لنهائى دورى الأبطال ثم الفوز بالبطولة الأفريقية الغائبة عن خزائن الأهلى منذ عام 2013، لاسيما وأن قرعة المباراة النهائية أعلنت أن مصر ستستضيف النهائى حال إقامته بين فريق مصرى وآخر مغربي.

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