الأهلى يعود للقاهرة اليوم بعد مواجهة الوداد فى نصف نهائى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة فريق الأهلى للقاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، قادمة من المغرب عقب خوض مباراة الوداد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى فرضت نفسها بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية والأفريقية، لأهميتها وقوتها وخاضها المارد الأحمر بكل تركيز بعدما سافر للمغرب قبلها بأربعة أيام تقريباً، وبمجرد إنتهاء المباراة أغلق الجميع فى الفريق صفحة لقاء الذهاب وبدأ التفكير فى لقاء العودة المُقرر له يوم الجمعة المقبل بمصر وهو اللقاء الحاسم والهام، ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم بسبب رحلة المغرب الشاقة خاصة فى ظل الإٔجراءات الاحترازية المُشددة التى خضعت لها البعثة طوال تواجدها فى المغرب، وسيبدأ الفريق غداً الإستعداد لمواجهة العودة المصيرية التى ستحسم الفريق المتأهل لخوض النهائى الأفريقي.
على الصعيد ذاته، تلقى مسئولو الأهلي خطابا من الجهات الأمنية يُفيد بنقل مباراة العودة أمام بطل المغرب من برج العرب لاستاد القاهرة، وذلك بعد الاتصالات المُكثفة التى قادها مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب والتى تهدف إلى توفير كل سُبل الاستقرار والدعم للفريق من أجل الصعود لنهائى دورى الأبطال ثم الفوز بالبطولة الأفريقية الغائبة عن خزائن الأهلى منذ عام 2013، لاسيما وأن قرعة المباراة النهائية أعلنت أن مصر ستستضيف النهائى حال إقامته بين فريق مصرى وآخر مغربي.
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