شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يمنح لاعبي الأهلي إجازة اليوم ويستأنف تدريباته غدا استعدادا للوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبى فريقه إجازة من التدريبات اليوم بعد وصول الفريق فى التاسعة صباحاً لمطار القاهرة قادمين من المغرب على متن طائرة خاصة بعد الفود على الوداد المغربى فى كازابلانكا بهدفين نظيفين فى المواجهة التى أقيمت أمس السبت فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي غداً الاثنين استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، ورفض جهاز الكرة بالأهلي المبالغة فى الفرحة بنتيجة مباراة الذهاب المطمئنة، مؤكدين أن التأهل لم يحسم بعد، خاصة أنه مازالت هناك مباراة عودة ستكون قوية وسيحاول بطل المغرب بكل قوة الفوز بها لأنه لا يوجد ما يخسره.

وفي سياق متصل، أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الغالي الذي حققه فريقه على الوداد المغربي بثنائية نظيفة، وقال موسيماني، "لقد كانت مباراة صعبة لأن الوداد كان يلعب بروح تنافسية وأراد ان يعود في المباراة وحصلنا على فرصة هدف مبكر نتيجة خطأ من مدافع الوداد وسجلنا منها هدف".

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وأضاف، "حارسنا محمد الشناوي كان متألقا وتصدى لركلة الجزاء وهو ما أعطانا ثقة واغتنمنا الفرصة وسجلنا هدف ثاني في الشوط الثاني من المباراة" مضيفا أن التنظيم التكتيكي كان جيد جدا ولعبنا حسب الخطة التكتيكية وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث او رابع ولكن لم نغتنم الفرصة.

وتابع، "خط وسط الميدان كان ناجحا وأبلوا بلاء حسنا في المباراة ولم نرتكب اية أخطاء في محور الدفاع وكانت المباراة افضل من كل النواحي،معلقاً : "كنت أتمنى تسجيل اهداف اكثر ولكن اشكر اللاعبين على هذا الأداء الذي قدموه في مباراة الوداد