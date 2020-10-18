شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى جوهرة مغربية تقود أحلام الزمالك لإنهاء عقدة الـ18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سن الـ26 حقق المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك العديد من الألقاب وأثبت نفسه كواحد من المواهب لجمهور الزمالك، فى الوقت الذى يسعى فيه للجناح لتحقيق المزيد مع الفارس الأبيض.

بطل أفريقيا خمس مرات الزمالك يلتقى عملاق المغرب الرجاء فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى فى التاسعة مساء اليوم الأحد بالدار البيضاء، فيما تقام مباراة الإياب بعدها بستة أيام بالقاهرة.

وفى الوقت الذى يسعى فيه الزمالك للقبه السادس فى البطولة القارية الأولى للأندية، سيكون بن شرقى هو أمل الفريق فى هذا المشوار، النجم المغربى سجل 10 أهداف وصنع 7 آخرين فى كل المسابقات هذا الموسم، بما فى ذلك تسجيله ثنائية ساهمت فى فوز الزمالك بلقب كأس السوبر فى فبراير الماضى بالفوز 3-1 على الترجى التونسى 3-1 فى الدوحة.

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بن شرقى ولد فى 24 سبتمبر 1994 وبدأ مشواره فى ناشئى المغرب الفاسى، التحق بعملاق الدار البيضاء الوداد عام 2016 وحقق معه ثنائية الدورى المغربى ودورى الأبطال فى 2017، انتقل بعد ذلك للهلال السعودي، وبعد فترة قصيرة مع لنس الفرنسى انضم للزمالك فى 2019، ومنذ اليوم الأول اكتسب شعبية ومكانة مميزة بين جماهير الفارس الأبيض.

سرعته ومهاراته فى المراوة وقدرته على التسجيل جعلته واحداً من اللاعبين الذين يعتمد عليهم الزمالك فى سعيه لإنهاء 18 عاماً من الغياب عن لقب دورى الأبطال الذى حققه الزمالك للمرة الخامسة والأخيرة حتى الآن عام 2002.

وكونه يعرف جيداً ما تحمله مواجهة الرجاء من قوة بعدما واجهه فى صفوف غريمه التقليدى الوداد فى ديربى الدار البيضاء الشهير، يعود بن شرقى إلى ملعب محمد الخامس لكن هذه المرة حاملاً أحلام جماهير الزمالك الكبيرة سعياً لحجز مكان فى المباراة النهائية، بعد أربع سنوات من فقدان اللقب فى المحطة الأخيرة باحتلال مركز الوصافة فى 2016.