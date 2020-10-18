شكرا لقرائتكم خبر عن متعب يطالب الأهلى بالحسم المبكر أمام الوداد ويؤكد: موسيمانى مالوش فى عك فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن أهم مميزات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر هو الابتعاد عن التأليف فى تشكيل الأهلى، وقال عماد متعب فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أحب موسيمانى للغاية على المستوى الشخصى، هو مدرب يحب الكرة الجميلة ويمتلك رؤية مميزة، منذ أن تولى موسيمانى تدريب الأهلي، وهو لا يفتى، وهذه ميزة، بينما فايلر فى فترته الأخيرة بعد كورونا كان يشرك قفشة كجناح أيمن ويضع أجايى فى العمق، كان (بيعك) كتير فى هذه الجزئية".

وأضاف عماد متعب، "لمسة موسيمانى واضحة، تشعر أن فريق الأهلى عاد للسيطرة على رتم المباريات، الرجل يجيد قراءة المنافسين والأهم عايز يعمل حاجة لأنه بيحب الأهلى وكان بيحلم يدربه".

وتابع هداف الأهلى السابق، "فرحنا أمس لازم من انهارده نفكر فى مباراة العودة، نواجه خصما محترما ولازم نتعامل باحترام فى المباراة المقبلة، لا نبالغ فى الهجوم ولا نبالغ فى الدفاع، ولازم نسجل هدفا مبكرا يقتل معنويات المنافس ويضعنا فى المباراة النهائية".

Advertisements

وعن أفضل لاعب فى مباراة الألى قال متعب، "الشناوى بالطبع، تصديه لركلة جزاء نقطة تحول فى المباراة، ومن خلفه يأتى قفشة الذى تعامل بذكاء مع الانفراد ولم يقترب من الحارس، أنا أحب قفشة وأستمتع وأنا بتفرج عليه وهو بيطور نفسه وليه دور كبير مع الأهلى".

وعن مباراة الزمالك والرجاء المغربى قال متعب، "الزمالك قادر على العودة من المغرب بنتيجة إيجابية، لازم يستغل الفرص التى سوف تتاح له ويسجل خارج ملعبه خاصة أنه يملك لاعبين كثيرين يصنعون الفارق، وعلى رأسهم بن شرقى وزيزو، وأتمنى بالطبع نهائى مصرى ويتوج الاهلى بطلا للقارة"

وحقق فريق الأهلى فوزاً مهماً على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال، وقدم المارد الأحمر عرضاً جيداً أمام بطل المغرب بملعب الأخير، وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلى ورئيس البعثة على ‏تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى عقب الفوز المستحق على الوداد، وأشاد رئيس الأهلى بالأداء الرجولى للاعبين، والانضباط الفنى والسلوكى، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذى قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏