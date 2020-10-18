شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الأهلى يروضون الوداد فى ذهاب نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد لقاء الأهلى و الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا تألق نجوم الأحمر اللذين نجحوا فى ترويض أسود الأطلسى بالمباراة التى شهدت فوز الأهلى بنتيجة 2 /0 بهدفين عن طريق محمد مجدى قفشة وعلى معلول من ركلة جزاء.

ونجح محمد الشناوى حارس الأهلى فى إنتزاع إشادات الجماهير لما قدمه من أداء أكثر من رائع والتصدى لركلة جزاء للفريق المغربى، وذلك بجانب الثنائى قفشة و على معلول.

و يبدو أن محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى و المنتخب يثبت يوما بعد يوما أنه أسد عرين حراسة المرمى القلعة الحمراء ومنتخب الفراعنة ، فهو يحافظ على مستواه بل ويتطور بسرعة كبيرة ، حتى أشاد به الاتحاد الأفريقي للعبة ، و تم إدراج اسمه ضمن أفضل 5 حراس على القارة الأفريقية ، ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر تقريراً تناول فيه أفضل 5 حراس في قارة إفريقيا بالوقت الحالي مع اقتراب انطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 و تصدر محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي القائمة أفضل 5 حراس في قارة إفريقيا بالوقت الحالي.

أما قفشة فيبدو أنه بدأ اللقاء بحماس قوى حتى نجح فى إحراز الهدف الأول فى الدقائق الأولى ، بينما يواصل على معلول عزف سيمفونية الأداء القوى كما عود الجماهير الحمراء .

و يرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الأهلى الشناوى و قفشة و على معلول فى الصور التالية :





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