الامارات | كلوب غاضب من مئوية صلاح: سئمت من الإشادة باللاعب المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب غاضب من مئوية صلاح: سئمت من الإشادة باللاعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بصورة غير متوقعة على سؤال حول رأيه في إحراز النجم المصري محمد صلاح هدفه المئة مع "الريدز"، مؤكداً أنه ليس في حالة مزاجية جيدة حتى يعلق على هذا الموضوع.



وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول، عقب تعادل فريقه مع إيفرتون بهدفين لكل منهما، إنه الهدف الذي أحرزه صلاح بالتأكيد عظيم، ولكني لست في حالة مزاجية جيدة بعد المباراة حتى أتحدث عن الهدف والإنجاز الذي حققه اللاعب المصري.



وأضاف: "أتمنى من أحد الصحفيين أن يقرأ الملاحظات التي كتبها في المؤتمرات السابقة، وأن يشاهد كم مرة تحدثت عن جودة صلاح والإمكانات التي يمتلكها".

وأشار المدرب الألماني إلى أن تركيزه مع عدم احتساب الهدف الثالث لمصلحة ليفربول، رغم أنه من وجهة نظره لا يوجد تسلل على السنغالي ساديو ماني.

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