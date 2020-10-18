شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة وتحذير من «الخطيب» للاعبي الأهلي بعد الفوز على الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي شكره للاعبي الفريق الكروي الأول خلال اجتماعه بهم داخل ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، عقب فوز الفريق على الوداد المغربي بهدفين مقابل لاشئ في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري الأبطال.
وأكد الخطيب للاعبين أنهم قدموا عرضًا رائعًا استحقوا به الفوز، وحذر من الإفراط في فرحة الفوز بنتيجة الذهاب، مؤكدًا أن الفريق لم يتأهل بعد للمباراة النهائية، ويجب التركيز في مباراة العودة حتى يصعد الفريق إلى الدور النهائي للبطولة التي ينافس الفريق عليها لحصد اللقب التاسع.
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