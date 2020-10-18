شكرا لقرائتكم خبر عن ريتشارليسون وبيكفورد يعتذران لليفربول بسبب الالتحامات القوية بديربي الميرسيسايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون، إلى لاعب وسط ليفربول تياجو ألكانتارا، بسبب خشونته خلال التحام بينهما قبيل نهاية مباراة الفريقين في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ورغم أن ألكانتارا نهض وعاد للعب بعد طرد ريتشارليسون، وشارك في تهيئة هدف متأخر لفريقه أحرزه جوردان هندرسون قبل إلغائه، إلا أنه تبين لاحقا تعرضه للإصابة.

وقال ريتشارليسون في بيان: «كل من يعرف خلفيتي يعرف أنني لم أكن لاعبا عنيفا على الإطلاق».

وأضاف اللاعب البرازيلي: «لم أتعمد إيذاء تياجو.. وبالفعل بعثت إليه برسالة اعتذار وأنا أفعل هذا أيضا على العلن. أتمنى ألا يكون تعرض لأي إصابة وأن يكون كل شيء على ما يرام».

وخرج مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك من المباراة مبكرًا بسبب الإصابة بعد التحام مع حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد.

وقال هندرسون إن بيكفورد حارس مرمى إنجلترا يشعر بالأسف نتيجة ما حدث رغم أنه لم يتعرض لأي عقوبة.

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وأضاف هندرسون لاعب ليفربول في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة «جاء جوردان واعتذر لي بعد المباراة وطلب مني إبلاغ فيرجيل بذلك».