شكرا لقرائتكم هل ينجح أشرف بن شرقى فى قيادة الزمالك لإنهاء عقدة الـ18 عام ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في سن الـ26 حقق المغربى أشرف بن شرقي نجم الزمالك العديد من الألقاب وأثبت نفسه كواحد من المواهب لمحببة لجمهور الزمالك، في الوقت الذي يسعى فيه الجناح لتحقيق المزيد مع الفارس الأبيض.

بطل إفريقيا خمس مرات الزمالك يلتقي عملاق المغرب الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال الافريقى فى التاسعة مساء اليوم الاحد بالدار البيضاء، فيما تقام مباراة الإياب بعدها بستة أيام بالقاهرة.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الزمالك للقبه السادس في البطولة القارية الأولى للأندية، سيكون بن شرقي هو أمل الفريق في هذا المشوار، النجم المغربي سجل 10 أهداف وصنع 7 آخرين في كل المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك تسجيله ثنائية ساهمت في فوز الزمالك بلقب كأس السوبر في فبراير الماضي بالفوز 3-1 على الترجي التونسي 3-1 في الدوحة.

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بنشرقي ولد في 24 سبتمبر 1994 وبدأ مشواره في ناشئي المغرب الفاسي ،التحق بعملاق الدار البيضاء الوداد عام 2016 وحقق معه ثنائية الدوري المغربي و دوري الأبطال في 2017 ، انتقل بعد ذلك للهلال السعودي، وبعد فترة قصيرة مع لنس الفرنسي انضم للزمالك في 2019، ومنذ اليوم الأول اكتسب شعبية ومكانة مميزة بين جماهير الفارس الأبيض.

سرعته ومهاراته في المراوة وقدرته على التسجيل جعلته واحداً من اللاعبين الذين يعتمد عليهم الزمالك في سعيه لإنهاء 18 عاماً من الغياب عن لقب دوري الأبطال الذي حققه الزمالك للمرة الخامسة والأخيرة حتى الآن عام 2002.

وكونه يعرف جيداً ما تحمله مواجهة الرجاء من قوة بعدما واجهه في صفوف غريمه التقليدي الوداد في ديربي الدار البيضاء الشهير، يعود بنشرقي إلى مركب محمد الخامس لكن هذه المرة حاملاً لأحلام جماهير الزمالك الكبيرة سعياً وراء مكان في المباراة النهائية، بعد أربع سنوات من فقدان اللقب في المحطة الأخيرة باحتلال مركز الوصافة في 2016.