شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: موسيمانى أعاد شخصية الأهلي.. والوداد هيزعل بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى وليد صلاح الدين نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر أعاد شخصية الأهلى خاصة خارج ملعبه بعد الاداء الممتع أمام الوداد المغربى ، وقال وليد صلاح الدين فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"إمبارح الاهلى امتعنا كان بيعمل ضغط بطول الملعب أظهر شخصية الاهلى الحقيقية وهذا يحسب لموسيمانى الذى أدار المباراة بكفاءة وخرج بإنتصار ثمين خارج ملعبه"

ويضيف وليد صلاح الدين :"الاهلى لو طمع شوية واستغل الفرص السهلة زى فرصة الشحات وأجاى كان خلص التأهل للنهائى أمس ، وكنت اتمنى استمرار ديانج وكان بإمكانه أن يتحكم فى اداؤه حتى لايتعرض للطرد ، الاهلى يملك أفضل ثنائى خط وسط فى أفريقيا وهما السولية وديانج ، والشناوى دائماً يصنع الفارق لصالح الأهلى والتوفيق دائماً يساند المجتهد"

وعن أداء الحكم الزامبى قال وليد صلاح الدين :"لست مقتنع بنظرية المؤامرة ، ولا أصدق أن هناك وعداً بمنح اللقب للوداد المغربى تعويضاً عن العام الماضى ، هذه أمور خارج المنطق"

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وتابع نجم الاهلى الاسبق :"الوداد متأثر بخسارة الدوري المغربى فى الثوانى الأخيرة وكذلك بإصابات عدد من لاعبيه ، عكس الاهلى الذى حسم البطولة مبكراً وأراح لاعبيه وكان هادىء فى المباراة"

ويضيف وليد صلاح الدين :"لابد نستعد بجدية لمباراة العودة ، لو لعبنا فى القاهرة بجدية وشخصية الاهلى وقتها "الوداد هيزعل" ولازم نفكر كده لان أى نتيجة ممكن تعويضها ولازم نحسم التأهل للمباراة النهائية بشراسة"

واقتربت الكتيبة الأهلاوية من تحقيق الحلم المرتقب بالتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد قطع خطوة صعبة فى مسيرة الفريق الأحمر نحو المباراة النهائية، بالفوز على الوداد البيضاوى المغربى على أرضه، بهدفين نظيفين فى ذهاب الدور نصف النهائى، ليصعب المهمة على الفريق المغربى، ويلحق به الهزيمة الأولى على أرضه منذ 2016 وبعد 22 عاماً، فى ظاهرة لم يفعلها سوى الفريق الأحمر، حيث كانت أخر هزيمة للوداد على أرضه قبل تلك المباراة أمام الأهلى أيضاً وبهدف دون رد.

شخصية النادى الأهلى، كان أبرز ما لفت انتباه الجميع خلال لقاءه الأفريقى الأول تحت قيادة بيتسو موسيمانى، الذى تولى المسئولية فى وقت صعب خلفاً للسويسرى رينية فايلر، خاصة وأن الأهلى رغم أدائه محلياً مع السويسرى إلا أنه على المستوى الأفريقى لم يكن أدائه بنفس القوة.