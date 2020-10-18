شكرا لقرائتكم الوداد الرياضي ضد الأهلي .. محمد الشناوي أفضل لاعب فى ليلة ثنائية الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج الدولى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الوداد، التي أقيمت مساء أمس،السبت، وإنتهت بفوز الأحمر 2-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على المركب الرياضى محمد الخامس.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن حصول محمد الشناوي، نجم حراسة مرمى النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة مضيفه الوداد المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نشر حساب الكاف على "تويتر"، فيديو يستعرض خلاله بعض التصديات الرائعة لمحمد الشناوى حارس الأهلى، وعلى رأسها ركلة الجزاء التي تصدى لها من بديع أوك لاعب الوداد في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول.

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وكتب حساب الكاف، "رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والأهلي تذهب إلى محمد الشناوي".

يُذكر أن محمد الشناوي تألق في المباراة ونجح في الحفاظ على نظافة شباك الأهلي بعدما تصدى لركلة جزاء اُحتسبت للوداد في نهاية الشوط الأول من اللقاء، ليساهم في انتصار ثمين للأهلي بنتيجة (2-0).